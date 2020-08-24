خطة لاستثمار المشتقات النفطية في البلاد

2020/08/24 | 03:39 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اعربت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب عن وجود خطة لاستثمار المشتقات النفطية في البلد، وقال عضو اللجنة صادق السليطي

لـ «الصباح»: إن «البلد صرف ما يقارب 30 مليار دولار على مدى 15 عاما من عمر وزارة النفط لاستيراد مشتقات نفطية تذهب للاستهلاك الداخلي».

وأضاف، أن «هذا المبلغ كان من المفترض استثماره لتنمية قطاع المصافي وبناء أخرى جديدة، لاستثمار المادة الأولية للنفط الخام وبيعها بعشرة أضعافها، لكن كل هذا لم يحصل، لندفع الآن تركة ثقيلة بسبب عدم الاهتمام بهذا القطاع».

وتابع: «لو كان لدينا استثمار حقيقي بقطاع المصافي، لم نكن نعاني من أي أزمة اقتصادية بالنفط الخام، وكان يمكن تعويضها بقطاع المصافي والمشتقات»، مؤكداً «وجود خطة لدى وزارة النفط للسير باتجاه الاستثمار في قطاعي المصافي والمشتقات النفطية».

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