2020/08/24 | 03:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في تيار الحكمة العراقي، فادي الشمري، الأحد إن القمة العراقية المصرية الأردنية قد تؤجل بسبب "اكتشاف إصابة وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني والوفد المرافق له" بفيروس كورونا المستجد لدى وصولهم مطار عمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي عراقي: إصابة وزير بكورونا قد تؤجل قمة عمان الثلاثية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي عراقي: إصابة وزير بكورونا قد تؤجل قمة عمان الثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).