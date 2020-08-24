انفجار كبير يتسبب بانقطاع الكهرباء عن كل سوريا.. وزير يرجح فرضية

2020/08/24 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز انفجار كبير دوى، فجر اليوم الإثنين، في ريف دمشق وتبين أنه ناجم عن انفجار خط الغاز العربي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من سوريا.

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