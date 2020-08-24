تعقب الطلاب لوقف تفشي كورونا.. هل تنجح خطة جامعة أوكلاهوما؟

2020/08/24 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت جامعة ولاية أوكلاهوما، إلى تكنولوجيا جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تتمثل في تعقب الطلاب في جميع الأوقات داخل الحرم الجامعي، بحسب موقع "NBC News".

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