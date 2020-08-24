الحشد الشعبي يتصدى لتعرض داعشي غربي الانبار

2020/08/24 | 07:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدى الحشد الشعبي، الاحد، لتعرض نفذه عناصر داعش الإجرامي غرب الانبار.

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