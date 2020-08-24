إلقاء القبض على أحد عناصر اخطر العصابات الاجرامية في البصرة

2020/08/24 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات / أفاد مصدر أمني عن القاء القبض على احد عناصر اخطر عصابات الجريمة المنظمة في البصرة.وقال المصدر، إن “قوة عراقية مشتركة تلقي القبض على فرد اخر من عصابة المنصوري احدى اخطر عصابات الجريمة المنظمة في محافظة البصرة”.وذكر، أنه “فيما القي القبض صباح اليوم على فرد ثامن مختبئ في منزل ريفي بقضاء شط […]

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