مقرب من حزب الله وسيء السمعة.. ما علاقته بنك

2020/08/24 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربطت التحقيقات التي نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية، مالك السفينة "روسوس"، التي نقلت مادة "نيترات الأمونيوم" إلى مرفأ بيروت، ببنك يتعامل فعليا مع حزب الله في لبنان.

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