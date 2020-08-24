نائب عن الفتح يدعو الى الاستفادة من تجربة مصر في تطوير “الكهرباء”

2020/08/24 | 08:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

دعا النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الى ضرورة الالتفات الى تجربة مصر في مجال الكهرباء وما حصل من تطوير لهذه الشبكة، لافتا الى ان الكتل السياسية ينبغي ان تنظر لمصلحة البلد وتتدارك الموقف خاصة بعد صرف اكثر من 60 مليار دولار على الكهرباء من دون تحقيق نتائج إيجابية.

وقال جابر لـ /المعلومة/، ان “الكتل السياسية مثلما صوتت على اخراج القوات الاجنبية داخل البرلمان ورفض تواجدها في العراق، ينبغي عليها اليوم تدارك الموقف للنهوض بالبلد تقديرا للتضحيات التي بذلت في سبيل تحقيق الامن”.

وأضاف ان “ملف المباحثات مع الجانب الأميركي، وماجرى من مناقشات واتفاقات يجب ان تناقش داخل البرلمان، لتشخيص الإيجابيات والسلبيات، إضافة الى ملفات الكهرباء وتشخيص الخلل وحل المشاكل”.

وبين ان “اكثر من 60 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء، من دون تحقيق نتائج إيجابية، حيث هناك ارادات خارجية تحول دون تطور هذا القطاع، وعلى الجميع ان ينظر الى تجربة مصر في مجال الطاقة وما حققته من نتائج إيجابية”.



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