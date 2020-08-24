إنطفاء تام للكهرباء في سوريا بسبب

2020/08/24 | 08:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت مبكر اليوم الاثنين، نقلا عن وزير الكهرباء، أن انفجارا بخط الغاز العربي تسبب في انقطاع شامل للكهرباء في سوريا.وقال الوزير محمد زهير خربوطلي إن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.وأوضح خربوطلي أن الانفجار، وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي وبالتالي فقدان كميات الغاز.وقد أدى ذلك بالتالي إلى خروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال، مما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.ونقل تلفزيون الإخبارية السوري عن وزير الكهرباء قوله إن الانفجار قد يكون "عملاً إرهابياً".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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