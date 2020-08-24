رئيس هيأة النزاهة الاسبق: كان الاجدر بالكاظمي فتح ملف تهريب اموال الفاسدين لامريكا

2020/08/24 | 08:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

عبر رئيس هيأة النزاهة الاسبق موسى فرج، الاثنين، عن استغرابه من عدم طرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته لواشنطن ملف اعادة الاموال الفاسدين لامريكا، مبينا ان تجديد شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة يعد هدرا لمليارات الدولارات

وقال فرج في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ انه “كان على الكاظمي خلال زيارته لواشنطن المطالبة باسترداد الأموال العراقية المهربة الموجودة لدى الولايات المتحدة”

واضاف ان “الفاسدين الكبار لا يستطيع احد محاسبتهم والقانون ما يكدر بس على الفاسد الصغير وان الفساد في العراق مركب وهناك فساد اداري وسياسي”.

واوضح ان ” هناك بعض الجهات السياسية توفر الغطاء للفاسدين وان تجديد شركات الهاتف النقال من قبل الحكومة يعد هدرا لمليارات الدولارات”.انتهى 25د

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