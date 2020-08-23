بالفيديو.. بايرن ميونخ يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بلقب دوري ابطال اوروبا

2020/08/24 | 08:43 - المصدر: NRT عربية

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احرز نادي بايرن ميونخ الالماني بطولة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدق واحد دون رد في المباراة النهائية التي اقيمت على ارض ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

واحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب كينغسيلي كومان في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

هدف كومان الذهبي ضد باريس سان جيرمان

بايرن ميونيخ 1 :0 باريس سان جيرمان

Bayern Munich 1:0 paris saint germain#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا#باريس_ميونخpic.twitter.com/vSAqiajkjm

— Mouhamed ⭐⭐ 🇩🇿 (@mouhamed_ami) August 23, 2020

وتوج بايرن ميونخ بلقب بطل دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، للمرة السادسة في تاريخه، بعد الأعوام (1974 و1975 و1976 و2001 و2013)، وخاض النهائي الحادي عشر في تاريخ البطولة. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1297643698629509121%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsport%2F1147133-D8A8D8A7D98AD8B1D986-D985D98AD988D986D8AE-D98AD8AAD982D8AFD985-D8B9D984D989-D8A8D8A7D8B1D98AD8B3-D8B3D8A7D986-D8ACD98AD8B1D985D8A7D986-D8A8D987D8AFD981-D981D98A-D986D987D8A7D8A6D98A-D8AFD988D8B1D98A-D8A7D984D8A3D8A8D8B7D8A7D984-2020%2F

وحقق العملاق البافاري بذلك الثلاثية الذهبية في الموسم (2019-2020)، بعد فوزه بالثنائية المحلية، الدوري الألماني "البوندسليغا"، إلى جانب كأس ألمانيا.

لحظة تاريخية لا توصف

عند أطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة وبايرن ميونخ بطلا لأوروبا #قشعريرة ❤😭 FC BAYERN 🔴⚪⭐⭐⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/5IFgLT1ZfV

— Agid Hussein (@HusseinAgid) August 24, 2020

وأصبح بايرن ميونخ أول فريق يتوج بلقب بطل "التشامبيونز ليغ" من دون أن يتعرض لأي خسارة في موسم واحد للبطولة، بعد مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2008.

🏆 DA IST DAS DING! 🏆#MiaSanChampions #FCBayern pic.twitter.com/8apSC38tbD

— CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayern) August 23, 2020

فقد فاز الفريق الألماني في جميع مبارياته الـ11 مسجلا 43 هدفا، لكنه عجز عن تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة الإسباني، الذي أحرز 45 هدفا في عام 2000، ولكن الفريق الكتالوني لعب آنذاك 16 مباراة.

أما فريق باريس سان جيرمان، المحتفل بعيده الخمسين، فقد حقق أفضل مشوار له في المسابقة، بالرغم من خسارته النهائي، وذلك بعد بلوغه الدوري قبل النهائي في عام 1995.

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