تطرق إليه الكاظمي في زيارته.. تقرير: واشنطن تدعم التقارب العراقي السعودي في مجال الطاقة

2020/08/24 | 08:43 - المصدر: NRT عربية

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مشروع سعودي عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد تقرير لصحيفة أميركية، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى دمج العراق مع جيرانه في دول مجلس التعاون الخليجي، للاستثمار في مجال الطاقة، وذلك من أجل تقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.

وذكر التقرير الذي نشر امس الأحد، 23 ىب 2020، ان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حثت بغداد، للمضي قدما نحو التعاون مع دول الخليج في مشروع ربط شبكة الكهرباء، وهي خطوة لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية، مبينا ان ذلك جاء بعدما منحت واشنطن العراق، إعفاء من العقوبات المفروضة على استيراد الطاقة الإيرانية، لأسباب إنسانية.

وأضاف ان " مشروع الربط الشبكي، كان موضوع مشاورات مكثفة خلال، الأشهر الأخيرة، حيث تمت مناقشته خلال زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى واشنطن الأسبوع الماضي".

وتابع أن " وزير المالية، علي علاوي، أكد ان المشروع على وشك أن يتم تحديده وتصميمه وطرحه في المناقصات"، مضيفا ان "الشبكة الكهربائية في العراق من المحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات المملكة العربية السعودية والكويت".

في المقابل، أكد متحدث باسم وزير الطاقة السعودي، أن الاتفاقية "تتقدم نحو الاكتمال" وتتضمن خيارا لربط مباشر بين العراق والسعودية.

وأفاد مسؤول كبير في إدارة ترمب، قائلا "كنا نعمل على هذا"، في إشارة إلى توصيل شبكة الكهرباء العراقية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبدأت السعودية، مؤخرا محادثات حول استثمارات محتملة في مشروع حقل أرطاوي البالغ قيمته 2,2 مليار دولار، والذي يهدف إلى إعادة توجيه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي التي يهدرها العراق نحو توليد الطاقة، وفقا لوزير المالية العراقي ومسؤول نفطي سعودي.

وتابع المتحدث باسم وزير الطاقة السعودي، أن الرياض تدرس أيضا استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية داخل العراق وصادرات الكهرباء من المشاريع المتجددة في السعودية لتزويد العراق.

وبحسب التقرير فان العراق يواجه صعوبات متزايدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تفاقمت المشاكل بالشبكة الكهربائية، لكن بغداد تحتاج إلى تحديث البنية التحتية الكهربائية، حتى تتمكن من استقبال تدفق الطاقة من السعودية والكويت.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال للصحفيين، الخميس الماضي، بعد اجتماع مع ترمب، إن المسؤولين الأميركيين ساعدوا في تسهيل الاجتماعات في، الأشهر الأخيرة، بين مسؤولي الكهرباء والطاقة العراقيين ونظرائهم في دول الخليج.

جدير بالذكر ان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أشار في وقت سابق، إلى ان المرحلة الأولى من الربط الخليجي تحتاج إلى 14 شهرا، مبينا أنه في حال باشر الجانب الخليجي بتنفيذ المرحلة الأولى من الربط الخليجي فإنهم بحاجة إلى سقف زمني يقارب الـ 14 شهرا لإنجاز هذه المرحلة وبواقع 500 ميغا واط.

ر.إ

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