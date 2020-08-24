التربية: المباشرة بإعداد أسئلة امتحانات السادس الإعدادي

2020/08/24 | 08:47 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن مدير التقويم والامتحانات في وزارة التربية نعمة الحربي، الاثنين، المباشرة بإعداد أسئلة الامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي التي من المقرر أن تُجرى في الأول من أيلول المقبل، مشيراً إلى الابتعاد عن الاسئلة الخارجية أو المعقدة.

يتبع...

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