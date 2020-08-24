حقوق الانسان تخاطب حكومة كردستان: اضبطوا النفس واستجيبوا لمطالب المتظاهرين

2020/08/24 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاثنين، كل الأطراف في إقليم كردستان إلى ضبط النفس، وذلك عقب الاحتجاجات التي شهدتها محافظة السليمانية وزاخو. وذكر بيان للمفوضية تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2020)، أنه "تابعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بقلق تظاهرات إقليم كردستان وتبدي أسفها البالغ لما صاحبها من احداث وخصوصا المصادمات التي حدثت وكانت نتائجها سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية ، فضلا عن حالات حرق الابنية وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة وإتلاف للمستندات الرسمية".

وأضافت، "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي والقوانين ذات الصلة، فإنها تطالب حكومة الإقليم النظر بمطالب المتظاهرين المشروعة، والعمل على إيجاد حوار مشترك والوصول معهم للاستجابة للمطالب المنادية بالقضاء على البطالة وصرف رواتب الموظفين وتحسين المستوى المعاشي".

وأكدت "المفوضية أنه على القوات الامنية في اقليم كردستان باتخاذ اقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو انتهاك للحقوق".

ودعت المفوضية "المتظاهرين الى الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالتظاهر السلمي وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع القوات الامنية والابتعاد عن اي صدامات معها للحفاظ على سلامة أمن الإقليم و المواطنين فيه".

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