بومبيو يصل إسرائيل في مستهل زيارته للشرق الأوسط لبحث تعزيز فرص السلام 

2020/08/24 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل في مستهل جولته في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الزيارة لمناقشة النفوذ الإيراني في المنطقة، علاوة على الاحتفال بمعاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

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