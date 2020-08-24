تسجيل ثلاث هزات أرضية في كلار بالسليمانية

2020/08/24 | 09:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وزارة النقل، عن تسجيل ثلاث هزات ارضية في قضاء كلار بالسليمانية.وقالت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "الهزة الاولى حدثت في تمام الساعة (10:17:34) صباح امس الاحد بقوة (3،1) درجة على مقياس ريختر المكون من تسع درجات ، والثانية بدرجة (3،3 ) درجة في تمام الساعة (6:01:42 ) بالتوقيت المحلي مساءً، ولم يشعر بهما من قبل المواطنين".واضافت ان "الهزة الثالثة بلغت قوتها (3،7) درجة على مقياس ريختر عند الساعة (١١:00:32) مساءً بالتوقيت المحلي، وتبعد (16) كم شمال شرق كلار ،وتم الشعور بها من قبل المواطنين"./ انتهى10

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