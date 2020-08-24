بالوثيقة .. الداخلية تحذر من تشكيل فصيل مسلح لحماية المتظاهرين والناشطين في المحافظات الجنوبية

2020/08/24 | 09:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ حذرت وزارة الداخلية من نية مجموعة من الناشطين تشكيل فصيل مسلح باسم (كتائب حماية الثورة) ، لحماية المتظاهرين والناشطين وكل شخص له علاقة بالتظاهرات في المحافظات الجنوبية "./انتهى9

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