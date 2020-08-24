الكعبي يدعو نقابة المحامين ليكون لها الدور الاكبر في الحرب على الفساد

2020/08/24 | 09:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي نقابة المحامين ليكون لها الدور الاكبر في الحرب على الفساد.وهنأ الكعبي ، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه ، نقابة المحامين العراقيين وكافة المحامين في البلد ، بمناسبة الذكرى ( ٨٧ ) لتأسيس النقابة ( يوم المحامي العراقي ) ، واصفا اياهم بدعامة القانون في العراق .وقال الكعبي في برقية التهنئة ان " نقابة المحامين لعبت الدور الاهم في تكريس مبادئ الديمقراطية في بلدنا العراق ودافعت بكل صلابة عن حقوق الفرد العراقي ، وما زالت تعد الرافد الاهم في التشريعات والقضاء العراقي "، مؤكدا :" ان دورها المستقبلي اهم واكبر وهو نشر الوعي القانوني داخل العراق الذي سن اول قانون في تاريخ البشرية قبل اكثر من خمسة الاف عام ".



وطالب الكعبي نقابة المحامين بان يكون لها الدور الاكبر في الحرب على الفساد والمفسدين والحرص على تصحيح الاخطاء في كافة المجالات ، فضلا عن مشاركتها في عمل اللجان النيابية المعنية في انضاج و تشريع القوانين" ./انتهى9

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