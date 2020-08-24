التربية: ابتعدنا عن الأسئلة الخارجية والمعقدة بامتحانات السادس الاعداداي

2020/08/24 | 09:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفتْ وزارة التربية عن مباشرتها بإعداد اسئلة الامتحانات الوزارية التي سيشارك فيها نحو 450 الف طالب وطالبة في الاول من ايلول المقبل.

وقال مدير التقويم والامتحانات في الوزارة نعمة في تصريح للصحيفة الرسمية ان “مديريته باشرت اعداد النماذج الخاصة بالاسئلة الوزارية للدورين الاول والثاني لطلبة السادس الاعدادي المنتظمين للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 ، منوها بانه تم تشكيل لجان اختصاص من كل مادة امتحانية مع التوجيه بمراعاة الوضع العام للبلد باعدادها وتسهيلها على الطلبة مع الابتعاد عن الاسئلة الخارجية او المعقدة على ان تتناسب مع المستويات العلمية للطلبة ، بالاضافة الى التشديد على الاجراءات الامنية اثناء نقل الاسئلة الامتحانية الى المراكز بالمواعيد التي تحددها المديرية بشكل سري اذ يتم وضعها في صناديق محكمة لها ثلاثة مفاتيح يكون الاول لدى المدير العام في المديرية والثاني لدى مدير قسم الامتحانات والثالث عند احد مسؤولي اللجنة الامتحانية فيها وتفتح قبل بدء الامتحان بمدة قليلة شرط حضور الاشخاص الثلاثة الذين يحملون المفاتيح”.

واشار الى انه “سيشارك بالامتحانات نحو 450 الف طالب وطالبة في بغداد والمحافظات ، موزعين بين الفرعين العلمي والادبي والفرع المهني باقسامه، منبها على ان توزيع جميع البطاقات الامتحانية الخاصة بالمشمولين بالامتحان يتم عن طريق المدارس”.

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