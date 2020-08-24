حق صلاة البوح في جوف قصبة بردي - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الثامنة من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/08/24 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي 14.متى منحت الشاعر مكي النزال حق الكتابة في جوف قصبة بردي، ليتسرب منه العقل فينزف شغفًا من جنون؟ يحدثنا، قائلًا:كنتُ مجيدًا في درس الإنشاء (التعبير) في المرحلة الابتدائية وأعتبرها بدايتي في الكتابة، لكني قلت الشعر (المقطوعة في الجواب الأول) قبل أن أبلغ الرابعة عشرة من عمري وما زلت أكتب حكمتي وجنوني وكفاحي معبِّرًا عن مكنونات نفسي وعن أفراح وأتراح غيري من بني البشر ولا سيما أبناء مد ......





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