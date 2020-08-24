أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

2020/08/24 | 09:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” أسعار صرف الدولار الأميركية والعملات الأجنبية الأخرى في السوق العراقية، لليوم الاثنين.

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,250

سعر شراء الدولار : 122,250

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العملات العالمية الأجنبية:

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,00 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,03 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 734,35 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1933,80$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 44,46 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 42,42 دولار

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