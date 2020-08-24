الادعاء النيوزيلندي: منفذ

2020/08/24 | 09:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدع في بداية جلسات النطق بالحكم في قضية مذبحة المسجدين بنيوزيلندا التي وقعت العام الماضي إن المذنب الذي قتل 51 شخصا درس خطته بدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.

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