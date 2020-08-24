تفجر الأوضاع في لويزيانا الأمريكية إثر مقتل مواطن أسمر برصاص الشرطة

2020/08/24 | 09:34 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة تحولت احتجاجات في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا الأمريكية إلى أعمال شغب، بعد مقتل مواطن ذي أصول إفريقية على يد الشرطة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".وخرج العشرات إلى شوارع لافاييت، احتجاجا على مقتل تريفورد بيلرين في حادث وقع قبل يوم من ذلك، عندما وصلت الشرطة إلى أحد المتاجر بعد تلقيها بلاغا عن رجل …

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