صادقون: يجب عقد جلسة برلمان بحضور الكاظمي لمناقشة اخر المستجدات

2020/08/24 | 09:34 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم، ان البرلمان يجب ان يعقد جلسته ويدعو الكاظمي للحضور من اجل مناقشة اخر المستجدات وماتم إنجازه خلال فترة توليه السلطة، مشيرا الى أن رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية عدم عقد الجلسات في ظل التطورات الحاصلة.وقال كريم، إن "الكاظمي وعد بالتواصل مع مجلس النواب، لكن اليوم …

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