نائب تركماني لـ/نينا/: لاحاجة للبيشمركة او اية قوات اخرى في كركوك والمناطق المتنازع عليها

2020/08/24 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد النائب التركماني مختار الموسوي، عدم الحاجة لوجود البيشمركة او اية قوات اخرى في كركوك والمناطق المتنازع عليها.وقال الموسوي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "من مهام القوات التابعة لوزارة الداخلية ، حفظ الامن الداخلي، اما باقي القوات كالجيش وحرس الحدود فمهامها خارج المدن"، مبينا انه "لا حاجة لوجود قوات البيشمركة او اية قوات اخرى سواء في كركوك والمناطق المتنازع عليها ".وتساءل النائب :"ما هو فرق البيشمركة عن القوات الامنية الاخرى الموجودة في كركوك حاليا، وهل حدث خرق في المحافظة لكي يطالب البعض بوجود هذه القوات".وتابع انه "في حال اقرار المادة 140، فمن الممكن وجود قوات البيشمركة في بعض المناطق وفقا لهذه المادة"، مشيرا الى:" ان بعض الجهات تحاول اثارة هذه المواضيع بين فترة واخرى للحصول على مكاسب"./انتهى10

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