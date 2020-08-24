خبير اقتصادي لـ/نينا / : هكذا ستسهم زيارة رئيس الوزراء لواشنطن بتحفيز الاقتصاد العراقي

2020/08/24 | 09:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ، ان زيارة رئيس الوزراء لواشنطن ستسهم بتحفيز الاقتصاد العراقي .وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان العراق يحتاج في هذه المرحلة الى الاستقرار ومحاربة الفساد ليتمكن من الاستفادة من ثرواته ، مع التخطيط الرشيد ليكون بلدا متقدما في جميع النواحي"،مبينا :" ان زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن وتوقيع عدد من الاتفاقيات ، واهمها الاتفاق الستراتيجي وعدد من الاتفاقيات مع الشركات الرصينة والبنوك، ستسهم بتحفيز الاقتصاد العراقي من خلال انعاش القطاع الخاص وتنظيم عمل المصارف العراقية ، بالاضافة الى تنظيم الرقابة الحكومية على الاموال العراقية لتحجيم الفساد،مع تعزيز الاستقرار في البلد والغاء التصور الذي بنته الشركات الاستثمارية عن العراق بانه غير آمن من ناحية استثمار الاموال لتنفيذ مشاريع كبيرة ".وشدد الامين على ضرورة التفات الحكومة نحو القطاع الخاص الوطني ودعمة بالقوانين والضوابط والتسهيلات ، التي تسهم في اعادة معامل الخياطة والنجارة والسجاد والمواد الغذائية والكهربائية...



بالاضافة الى شركات الانتاج الزراعي والحيواني وشركات التجارة والسياحة التي توفر بدورها عشرات الآلاف من فرص العمل ، الامر الذي ينعش الاقتصاد المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي ويقنن الاستيراد ويحافظ على اسعارر صرف العملة "./انتهى8

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