وزير النفط: العراق يستطيع إنتاج 5 ملايين برميل يوميا ولن يستورد الغاز في 2025

2020/08/24 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتوقّع وزير النفط إحسان عبد الجبار، الاستغناء عن استيراد البنزين والاعتماد على المنتج المحلي نهاية عام 2023، فيما كشف عن التوجه لإيقاف حرق الغاز في الحقول النفطية خلال عام 2025.

وقال عبد الجبار في حوار متلفز تابعته "الاقتصادنيوز"، إن "زيارة الوفد الحكومي إلى واشنطن من الناحية الاقتصادية كانت جيدة جدا"، لافتا إلى أن "النقاش مع بعض الشركات الأمريكية للاستثمار في مجال النفط والغاز كان قد استمر لسنتين".

وأضاف، أن "القدرة الإنتاجية للعراق في الوقت الحالي تبلغ 5 ملايين برميل يوميا، ويمكن أن تصل الى 7 ملايين برميل يوميا خلال عام 2025"، مؤكدا أنه "ليست هنالك مشكلة في القدرة الإنتاجية للنفط الخام".

وتابع أن "هنالك توجها للجوء الى الطاقة البديلة بعد عام 2030، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة"، لافتا الى أن "العالم سيلجأ الى مصادر الطاقة البديلة مما سيقل الطلب على النفط والغاز خلال عام 2030".

وأشار عبد الجبار، إلى أن "عقود التراخيص فيها إيجابيات وسلبيات"، مبينا أنها "حافظت على موقع العراق كثاني أكبر منتج في أوبك".

وأوضح، أن "تعاقد العراق مع شركة شيفرون الأمريكية سيجعل العراق في مقدمة الدول بالطاقة"، لافتا الى أن "محافظة ذي قار تنتج حاليا نحو 200 ألف برميل يوميا ونخطط لزيادته الى نحو مليون برميل يوميا لاسيما بعد إبرام العقود الجديدة".

وأكد، أنه "سيتم تأهيل الشباب العاطلين في ذي قار خلال السنوات الثلاث المقبلة وتدريبهم، لكي يصبحوا مؤهلين للعمل في مشاريع المحافظة خلال عام 2025".

وفيما يتعلق باستثمار الغاز لفت وزير النفط، الى أن "80 % من مشاريع الغاز في طريقها الى الإنجاز ما عدا مشروع أرطاوي في محافظة البصرة، لكونه من المشاريع العملاقة في مجال استثمار الغاز"، مؤكدا أنه "خلال عام 2025 سوف لن نشهد حرقا للغاز في الحقول النفطية ونستغني عن استيراد الغاز من الخارج".

وبين عبد الجبار، إن "هناك مشاريع لإنتاج بنزين عالي الأوكتين لسد الحاجة المحلية، وربما سيتم الاستغناء عن استيراد البنزين في نهاية عام 2023".

وكانت وزارة النفط ممثلة في شركة تسويق النفط "سومو"، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، عن خطتها لشهر أغسطس/ آب للالتزام الكامل باتفاق (أوبك+) تحقيقا لتوازن السوق النفطي.

وقالت "سومو"، في بيان لها، إن الخطة تتمثل بإجراء تخفيض إضافي تعويضا لما لم يتحقق خلال الأشهر الماضية من عمر الاتفاق، يصل إلى حدود 400 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس/ آب، علاوة على ما نص عليه الاتفاق من تخفيض.

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