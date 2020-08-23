غزل وسخرية.. الفتيات القصيرات يسيطرن على “الترند العراقي”

2020/08/24 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بصور ساخرة وكارتونية، وأخرى رومانسية، هكذا احتفل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصعيد العربي، بما يسمى “اليوم العالمي للقصيرات”، في إشارة إلى الفتيات قصيرات القامة، ضمن سردية نقاش ومزاح لاتنتهي ودائمة الحضور في مواقع التواصل الاجتماعي، حول قصر القامة التي تطغى على عدد كبير من فتيات الوطن العربي.

#اليوم_العالمي_للقصيرات معاناتنا اللطيفة 😂✋🏻 pic.twitter.com/yz14V1DFmk

— Rayhana Zham💙 (@rayhana_zham) August 23, 2020

وتصدر وسم “اليوم العالمي للقصيرات”، ترند تويتر خلال الساعات الماضية بأكثر من 51 ألف تغريدة، استعرض المغردون خلالها الحديث الدائم عن الغزل بالفتيات القصيرات وكونهن أكثر انوثة، ويفضلهن الرجل العربي الذي هو الاخر لا يتجاوز معدل طوله في الغالب الـ175.

#اليوم_العالمي_للقصيراتيومنا صاير ترند 💃💃💃💃😍 pic.twitter.com/z3pXZhvggA

— تهانـي (@T_OMAN0) August 23, 2020

#اليوم_العالمي_للقصيرات

احتضان القصيرات يؤدي الى الهلاكوكأن الجمال لم يخلق الا لهن !! pic.twitter.com/5TPXa26Ksx

— آلَدُجَ ـى (@djdoja1) August 23, 2020

ولم تخلو ساحة التغريدات من الصور الكارتونية الساخرة من قصيرات القامة، والتي اعتاد عديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باستخدامهن لممازحة اصدقائهم.

#اليوم_العالمي_للقصيراتلا يشيخين واحنا يطوال وينا؟؟ pic.twitter.com/aqHbN3u1n1

— جيان.



(@8lrr_) August 23, 2020

#اليوم_العالمي_للقصيرات

القصيرة اذا شافت أصغر منها ..



حقيقه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 💔😂😂🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/YWnQbSBota

— ‏﮼نايف ﮼العتيبي💙 ﮼كلنا ﮼مسؤول (@0l00C) August 23, 2020

واستعرضن عدد كبير من الفتيات، مستويات طولهن طالبين من المتابعين والمغردين تصنيفهن فيما اذا يعتبرن قصيرات أم لا.

#اليوم_العالمي_للقصيرات

طولي 155🌚❤️قصيرة ولا!؟؟؟؟ pic.twitter.com/xx5ihLlTvk

— .



(@Fof_Hail) August 23, 2020

وكان الترند العراقي يوم امس، قد امتلأ بعدد كبير من الصور الشخصية الجميلة لفتيات عراقية، تحت وسم “iraqtakeover” شارك من خلاله عدد كبير من الفتيات بنشر صورهن الشخصية، فيما تفاعل عدد كبير من الشباب مع الوسم بنشر صورهم والتغزل بصور الفتيات التي غمرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد الحقيقة، لايوجد هناك يوم موثق باسم اليوم العالمي للقصيرات، حيث توثق جميع المناسبات والايام العالمية لدى الامم المتحدة وتكون مرتبطة بمناسبة معينة، إلا أن هذا اليوم العالمي يبدو أنه خلق في مواقع التواصل الاجتماعي فقط وتم اختراعه عربيًا.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزل وسخرية.. الفتيات القصيرات يسيطرن على “الترند العراقي”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غزل وسخرية.. الفتيات القصيرات يسيطرن على “الترند العراقي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).