البياتي: اميركا تلعب بالنار وانسحاب قواتها من مقتربات المدن مجرد “خدعة”..

2020/08/24 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان انسحاب القوات الأميركية من القواعد العسكرية القريبة من المدن تقف خلفه خطة عسكرية، لافتا الى ان اميركا تلعب بالنار وتقليل عدد قواتها مجرد خدعة لايهام العراقيين انها ستنسحب من البلاد.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “ القوات الأميركية تنسحب من القواعد العسكرية القريبة من المدن، الى قواعد بعيدة في الصحراء من اجل عدم استهدافها بالصواريخ ومعرفة أماكن اطلاق الصواريخ في حال تم استهدافها بالقواعد الجديدة في الصحراء”.

وأضاف ان “اميركا لاتنوي تقليل اعداد قواتها بل تعمل على إعادة تمركز تلك القوات بعيدا عن الأنظار، حيث عملت على سحب قواتها من المعسكرات التي تم استهدافها بالصواريخ”.

وبين ان “المصالح الأميركية في العراق وخاصة بعد الاتفاقات الجديدة مع الحكومة أصبحت اكبر من سحب قواتها من البلاد، حيث ان هذه الاتفاقات تؤكد ان تلك القوات ستبقى داخل العراق بحجة حماية الشركات التابعة لواشنطن وكوادرها”.



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