صندوق الاسكان يعلن فتح باب التقديم على القروض للمواطنين

2020/08/24 | 09:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، الاثنين، فتح التقديم الالكتروني لمعاملات القروض والذي يستمر لاسبوع كامل، داعيا المواطنين الى متابعة معاملاتهم.

واوضح مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (24 آب 2020) ان صندوق الاسكان وفي اطار جهود الوزارة للانتقال نحو العمل الالكتروني لسرعة ودقة انجاز المعاملات وتسهيل عملية منح القروض باشر التقديم الالكتروني لاجراء الكشف في بغداد والمحافظات عن طريق موقع الكتروني مخصص لذلك، مشيرا الى ان عملية التقديم بدأت يوم امس 23 اب الحالي وستستمر لمدة اسبوع، اي لغاية نهاية الشهر او نفاد الحصة المقررة لكل محافظة.

ونوه بان المتقدم يجب ان يقدم الى الصندوق صحة الصدور للاجازة والكفيل من اجل انجاز عملية الكشف، منبها على ان ذلك الاجراء هو جزء من مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا لتحقيق التباعد الاجتماعي.

واوعز المصدر الى المواطنين المقترضين الذين تقدموا بطلبات الحصول على القروض او الكشف الكترونيا بمتابعة موقف معاملاتهم من خلال الموقع الالكتروني لمعرفة ما وصلت اليه او الوقوف على مايرد من ملاحظات بشأنها من ادارة الصندوق، لافتا الى أن المواطن الذي لديه معاملة قرض وفي حال الموافقة عليها سيتم ارسال رسالة نصية على هاتفه يتم تثبيتها عند التقديم .

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