2020/08/24 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية تكشف عدد الطلبة المشاركين بامتحانات السادس الإعدادي ونوعية الأسئلة الوزارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية تكشف عدد الطلبة المشاركين بامتحانات السادس الإعدادي ونوعية الأسئلة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).