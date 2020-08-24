جــــئـــت أنـــت قـصـة قــصـيــرة - أحمد الخميسي

2020/08/24 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي يزور أمه على الأقل مرة كل أسبوع بعد إصرارها على عدم الانتقال من بيتها رغم عجزها عن الحركة.



يحمل إليها فاكهة يناولها للشغالة التي ترعاها، ثم يدخل حجرتها ويقعد على طرف السرير عند قدميها وهي جالسة محنية للأمام تراخت يداها في حجرها كجناحي طائر لا يرفرف.



يزورها ولا يملك لها شيئا سوى أن يضحكها، أن يروي لها كل ما يستحضره من مفارقات وطرائف، فإذا لمعت بسمة في عينيها همس لنفسه "الله!".



وحتى حين تلقى بجسدها ......





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