المرور تحدد يوم الثلاثاء لاستقبال المواطنين الذين لديهم حجز الكتروني

2020/08/24 | 09:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاءالمقبل موعدا لاستقبال المواطنين الذين لديهم حجز الكتروني مسبق في دوائرها.وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، “تقرر فتح دوائر المديرية العامة للمرور بدءاً من الثلاثاء المقبل لانجاز معاملات المواطنين الخاصة بنقل الملكية”.وأوضحت المديرية، أن “المراجعات تكون خاصة لمن سجلوا في وقت […]

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