زيارة قريبة لوفد سعودي إلى العراق بشأن المدينة الرياضية

2020/08/24 | 09:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد يجري وفد سعودي زيارة، إلى العراق لمعاينة الارض المخصصة في منطقة بسماية لانشاء المدينة الرياضية بكلفة مليار ريال سعودي.وقال السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي، إن "العراق ينتظر زيارة وفد رياضي سعودي لرؤية الأرض التي خصصت في العراق في منطقة بسماية، بعد الاجتماعات التي جرت على هامش عقد المجلس التنسيقي بين وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة الثقافة والرياضة".وبين، أن "البدء بإنشاء هذه المدينة سيسير بشكل سريع بعد أن خصصت لها المملكة مليار ريال سعودي لبناء ملعب كرة قدم سعة 60 ألف متفرج وملاعب وساحات للرياضات الأخرى

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