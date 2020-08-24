2020/08/24 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغاد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تخفيضات في أجور الدراسة المسائية، فيما حددت اوقات الدوام الرسمي للعام الدراسي المقبل.

واظهرت وثائق اطلعت عليها “يس عراق”، تحديد وزارة التعليم العالي توقيتات الدوام الرسمي وفق النظام المدمج الذي قررت الوزارة اعتماده خلال العام الدارسي المقبل للجامعات والمعاهد، من خلال وضع توقيتات للدراسة الالكترونية فيما يخص النظري، وتوقيتات للحضور في المختبرات والقاعات الدراسية للدروس التطبيقية والعملية والمختبرات، مع تقليص ساعات الدوام نسبيًا.

وحددت الوزارة اسعار الدراسة المسائية لعدد من الكليات والتخصصات، فيما أكدت تخفيض الاجور مراعاة للوضع الاقتصادي، فيما منحت الجامعات صلاحية تخفيض اضافي بنسبة 10% فقط.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تحدد تخفيضات لأجور الدراسة المسائية وتوقيتات الدوام للعام الدراسي المقبل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تحدد تخفيضات لأجور الدراسة المسائية وتوقيتات الدوام للعام الدراسي المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).