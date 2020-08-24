2020/08/24 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اعلنت وزارةالنقل،اليوم الاثنين، تسجل ثلاث هزات أرضية في قضاء كلار بالسليمانية.وذكر بيان للوزارة تلقته /المعلومة/ ،أن”المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية سجلت امس الاحد ثلاث هزات ارضية في قضاء كلار السليمانية”.واضاف ان”ان الهزة الأولى في تمام الساعة (10:17:34)صباح الاحد وبقوة (3،1) درجة على مقياس رختر والثانية بدرجة(3،3 ) درجة في تمام الساعة(6:01:42 ) بالتوقيت المحلي مساءً ،ولم يثبت الشعور بهما من قبل المواطنين ،اما الهزة الثالثة بلغت قوتها (3،7) درجة على مقياس رختر عند الساعة(١١:00:32) مساءً بالتوقيت المحلي، وتبعد (16) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية ،مشيرا الى انه”لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين”.ودعا التقرير ” المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرصد الزلزالي تسجل ثلاث هزات أرضية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرصد الزلزالي تسجل ثلاث هزات أرضية في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).