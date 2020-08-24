احوال الطقس : ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مطلع الشهر المقبل

2020/08/24 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تشير التنبؤات الجوية إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مطلع الشهر المقبل، يستمر حتى النصف منه.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي، في إيضاح تابعته المستقلة ، إنه “لم يبقَ الا القليل على نهاية شهر اب الذي سجل درجات حرارة اقل من المعدل دون موجات حارة، وسندخل قريبا في اروقة شهر ايلول، حيث يعتبر […]

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