العثور على حزامين ناسفين في هيت بالانبار وعلى قذائف هاون في العظيم بديالى

2020/08/24 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عثرت القوات الامنية على حزامين ناسفين في مدينة هيت وعلى قذائف هاون في ديالى .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " تم العثور على حزامين ناسفين معدين للتفجير، وقداحة كهربائية، وصاعق رمانة، وبطاريتين 9 فولت، وجهاز تفجير ، في احد الدور السكنية المتروكة في ناحية المحمدي التابعة لقضاء هيت ، وتمت معالجتها ".واضاف انه :" تم العثور على 27 قذيفة هاون عيار ٥٧ ملم في ناحية العظيم بمحافظة ديالى "./انتهى9

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