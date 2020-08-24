2020/08/24 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / قتل شخص واصيب اثنان آخران في نزاع عائلي في بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .



وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شجارا اندلع بين عائلتين في منطقة الكاطون غربي بعقوبة ، تطور الى استخدام اسلحة نارية ، ما اسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين " .واضاف :" ان قوة من الشرطة سارعت الى المنطقة لفض النزاع والسيطرة على الموقف".



/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وجرح ثلاثة اشخاص في نزاع عائلي في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وجرح ثلاثة اشخاص في نزاع عائلي في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).