الشركة العامة للنقل البحري تحقق 57 مليار دينار ايرادا خلال شهر أيار وحزيران الماضيين

2020/08/24 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت الشركة العامة للنقل البحري، تحقيقها 57 مليار دينار ايرادا خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.





وقال مدير الشركة، محيي الدين عبد الرزاق، أن الشركة تمكنت من تسجيل قفزة كبيرة في إيراداتها الشهرية بنسبة 150٪ لتصل إلى اكثر من من 57 مليار دينار لشهري أيار وحزيران مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 22 مليار دينار.





وأضاف أن شركته تمتلك 6 بواخر مختلفة الطاقات بضمنها باخرتان لنقل مادة الرز من دول المنشأ إلى موانئ البصرة.





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