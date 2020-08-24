تسعير خام دبي لشهر تشرين الثاني بخصم 0.45 دولار للبرميل عن العماني

2020/08/24 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقالت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي إن الإمارة حددت الفرق الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود الآجلة للخام العماني لشهر نوفمبر تشرين الثاني بخصم يبلغ 0.45 دولار للبرميل.

ويُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم نوفمبر تشرين الثاني في نهاية سبتمبر أيلول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل نوفمبر تشرين الثاني.

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