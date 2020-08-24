الكربولي يذّكر الذين يقتلون الانفس ويعتقلون الابرياء… دار الظالم خراب

2020/08/24 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قال رئيس حزب الحل جمال الكربولي، ان الذين يقتلون الانفس ويعتقلون الأبرياء والذين يستهينون بالضعفاء ، ان الايام ستدور عليهم وستهدم مقراتهم امام اعينهم وهم عاجزون عن الرد ، مذّكرا اياهم ، “دار الظالم خراب”. وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاثنين , إن “الحكمة القديمة تقول: لا تقتل نفسا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكربولي يذّكر الذين يقتلون الانفس ويعتقلون الابرياء...



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