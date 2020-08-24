وزير الخارجية الأميركي يصل المنطقة ويتطلع لزيادة وتيرة التطبيع مع اسرائيل

2020/08/24 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، صباح الاثنين، إلى إسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام.وبحسب مقاطع فيديو نشرتها السفارة الأميركية، اطلعت عليها المستقلة ، كان وزير الخارجية الأميركي يضع كمامة بألوان علم بلاده عند نزوله من الطائرة التي حطت صباح الاثنين في مطار بن غوريون في تل أبيب.[…]

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