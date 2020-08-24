"إصابات يومية هائلة".. كورونا يفتك في الهند

2020/08/24 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند، 61408 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما أدى لتجاوز عدد الإصابات في البلد الآسيوي 3.1 مليون إصابة مؤكدة.

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