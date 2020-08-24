أمانة العاصمة تستبق فصل الشتاء.. استعدادات لموسم الأمطار

2020/08/24 | 10:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت أمانة بغداد، الأثنين، عن وضع خطة لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء.



وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2020) إن "ملاكاتها في دوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد باشرت باستعداداتها المبكرة لموسم الامطار وفصل الشتاء من خلال حملة شاملة، تتضمن تهيئة محطات المجاري وتسليك الخطوط وتنظيف الشبكات والمشبكات وتهيئة خطوط الطوارئ".

وأشارت إلى "توفير الوقود لتشغيل المحطات خلال انقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الاعمال المختلفة التي تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الامطار".

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