صندوق الاسكان : فتح التقديم الألكتروني لمعاملات القروض

2020/08/24 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، فتح التقديم الألكتروني لمعاملات القروض في بغداد والمحافظات.وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين , إن “صندوق الاسكان وفي اطار جهود الوزارة للانتقال نحو العمل الالكتروني لسرعة ودقة انجاز المعاملات وتسهيل عملية منح القروض باشر التقديم الالكتروني لاجراء […]

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