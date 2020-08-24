2020/08/24 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … أعلن صندوق الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، فتح التقديم الألكتروني لمعاملات القروض في بغداد والمحافظات.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين , إن “صندوق الاسكان وفي اطار جهود الوزارة للانتقال نحو العمل الالكتروني لسرعة ودقة انجاز المعاملات وتسهيل عملية منح القروض باشر التقديم الالكتروني لاجراء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الاسكان : فتح التقديم الألكتروني لمعاملات القروض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين , إن “صندوق الاسكان وفي اطار جهود الوزارة للانتقال نحو العمل الالكتروني لسرعة ودقة انجاز المعاملات وتسهيل عملية منح القروض باشر التقديم الالكتروني لاجراء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الاسكان : فتح التقديم الألكتروني لمعاملات القروض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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