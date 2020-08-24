البعيجي: دول الجوار تشن حرب مياه على العراق

2020/08/24 | 10:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي، الاثنين، ان دول الجوار تشن حرب مياه على العراق من خلال قطع حصة البلاد المائية بشكل كبير وهذا الامر يضر بشكل غير طبيعي ومسبوق على اراضينا ومزارعينا بصورة كبيرة جدا .وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مايحصل من استقطاع لحصة العراق المائية امر خطير جدا وسيضر بالزراعة بشكل وسيؤدي الى كارثة اذا استمر هذا الاستقطاع لحصتنا المائية من دول المنبع الامر الذي ينذر بكارثة لايمكن ان يستمر السكوت او التهاون مع التعامل معها كونها تمثل المصلحة العامة لبلدنا”.ودعا البعيجي الحكومة العراقية إلى “التحرك سريعا والتعامل مع دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط عليها من اجل ضمان حصتنا المائية خصوصا والعالم يمر بأزمة كورونا لذلك ان وضع البلد لايتحمل ازمة اخرى اذا مااستمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا الشكل الكبير الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في بلدنا”.واعرب عن أمله من “الحكومة العراقية ان يكون موقفها سريعا بالتعامل مع دول المنبع واستخدام الملف الاقتصادي والتجاري معها كورقة ضغط عليها لضمان عدم قطع حصتنا المائية باسرع وقت حتى لايستمر هذا التجاوز اكثر لانه امر خطير ولايتحمل اي تأجيل او تهاون حتى وان كنا مقبلين على فصل الشتاء يجب التعامل مع ملف المياه بشكل جاد مع دول المنبع والضغط عليها لمصلحة بلدنا”.



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