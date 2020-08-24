2020/08/24 | 10:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرافدين ، عن شمول منتسبي قيادة شرطة بغداد ومديرية شؤون الاحوال والجنسية العامة المقر وكلية الشرطة ،في وزارة الداخلية ، بالسلف الشخصية .



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، انه:" تقرر شمول تلك الدوائر بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية ، وان بامكان المنتسبين التقديم على السلفة عن طريق الرابط الالكتروني https://qi.iq/loans"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يقرر شمول فئات جديدة بالسلف الشخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يقرر شمول فئات جديدة بالسلف الشخصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).