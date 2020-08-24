امانة بغداد تعلن انطلاق خطة الامطار

2020/08/24 | 10:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت امانة بغداد عن انطلاق خطة خاصة استعدادا لموسم الامطار .وقالت الامانة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان ملاكات الدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد باشرت بخطة مبكرة استعدادا لموسم الامطار وفصل الشتاء".واضافت ان "الخطة تضمنت تهيئة محطات المجاري وتسليك الخطوط وتنظيف الشبكات والمشبكات وتهيئة خطوط الطوارئ مع توفير الوقود لتشغيل المحطات خلال انقطاع التيار الكهربائي ، وغيرها من الاعمال المختلفة التي تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الامطار"./انتهى10

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