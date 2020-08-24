تعرف على درجات الحرارة في بغداد والمحافظات

2020/08/24 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل، الحالة الجوية ودرجات الحرارة في البلاد لهذا اليوم الإثنين الموافق 2020/8/24 والأيام التي تليه.

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